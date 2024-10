Meteo Rozzano, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Rozzano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’82%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che varieranno tra 1,8 km/h e 4,5 km/h.

Nel corso della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,3°C intorno alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che oscilleranno tra il 86% e il 98%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un passaggio a cielo sereno a partire dalle 13:00. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 20,7°C alle 14:00, mentre l’umidità scenderà attorno al 66%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 6%. Anche il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo una temperatura di circa 17,6°C alle 19:00. La copertura nuvolosa sarà di nuovo al 100%, e l’umidità risalirà fino all’84%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che varieranno tra 1,2 km/h e 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Rozzano indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a momenti di sole nel pomeriggio. Tuttavia, la serata porterà nuovamente nuvole e un abbassamento delle temperature. Nei prossimi giorni, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su livelli simili, ma con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero trovare occasioni favorevoli nei giorni successivi, mentre le previsioni del tempo suggeriscono di rimanere aggiornati per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 2.9 ENE max 3.3 Grecale 82 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 2.9 SSO max 3.3 Libeccio 84 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16° perc. +15.9° Assenti 3.6 SO max 4.1 Libeccio 86 % 1027 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 2.5 O max 3.3 Ponente 80 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.2° perc. +20.1° Assenti 3.3 O max 3.6 Ponente 68 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° prob. 10 % 2.8 SSO max 3 Libeccio 68 % 1026 hPa 18 poche nuvole +17.9° perc. +17.8° prob. 11 % 1.2 SE max 3 Scirocco 80 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° Assenti 4.6 ENE max 4.6 Grecale 84 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:21

