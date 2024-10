Meteo San Donato Milanese, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a San Donato Milanese si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano che il cielo rimarrà privo di nuvole per tutta la giornata, con una temperatura massima che raggiungerà i 20,1°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà assente e l’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra l’61% e l’90% durante le diverse fasce orarie. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 3,3 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente tranquilla.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,4°C, con un leggero calo fino a 14°C nelle prime ore del mattino. La mattina si presenterà serena, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,1°C entro le ore centrali della giornata. La brezza sarà leggera, proveniente principalmente da ovest e sud-ovest, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 20,1°C, con un’ulteriore stabilità delle condizioni atmosferiche. La previsione del tempo non prevede precipitazioni, e l’umidità inizierà a diminuire, portandosi verso il 62% nel tardo pomeriggio. I venti rimarranno deboli, senza particolari raffiche, favorendo un’ulteriore sensazione di calma.

La sera si presenterà con temperature in calo, scendendo gradualmente fino a 15,4°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con velocità che non supereranno i 2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per San Donato Milanese indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.1° perc. +14.9° Assenti 0.6 ENE max 1.6 Grecale 86 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.4° perc. +14.2° Assenti 2.8 O max 3.1 Ponente 89 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.6° perc. +14.4° Assenti 2.2 ONO max 2.5 Maestrale 88 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.1° perc. +17.9° Assenti 3.1 OSO max 2.6 Libeccio 71 % 1026 hPa 13 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 3 SO max 2.4 Libeccio 62 % 1024 hPa 16 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° Assenti 2.3 SSO max 2.8 Libeccio 70 % 1024 hPa 19 cielo sereno +16.8° perc. +16.5° Assenti 0.5 O max 0.6 Ponente 77 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.8° perc. +15.5° Assenti 1.3 S max 1.7 Ostro 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:10

