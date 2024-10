Meteo Sesto Fiorentino, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Sesto Fiorentino si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con una temperatura di circa 16,8°C durante la notte, che si alzerà progressivamente fino a raggiungere un massimo di 24,6°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse a momenti di cielo coperto, specialmente nelle ore centrali.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’88% e il 89%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno a 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 19,4°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà prevalentemente sparsa, con una diminuzione dell’umidità che scenderà al 72%. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con direzione prevalentemente da Nord Est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto intorno alle 15:00. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 24,6°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 54%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno, con un ritorno a nubi sparse e temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,6°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno all’85%, mentre la velocità del vento rimarrà moderata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sesto Fiorentino nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una predominanza di nubi sparse. Si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno favorevoli, con poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni del tempo per i giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.3° perc. +16.3° Assenti 3 NE max 3.1 Grecale 89 % 1020 hPa 5 nubi sparse +15.9° perc. +15.8° Assenti 4.5 NE max 4.4 Grecale 88 % 1019 hPa 8 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° Assenti 3.3 NE max 5.3 Grecale 72 % 1020 hPa 11 nubi sparse +23.7° perc. +23.6° Assenti 0.6 S max 3.6 Ostro 57 % 1020 hPa 14 nubi sparse +24.5° perc. +24.4° Assenti 1.3 SO max 3.8 Libeccio 54 % 1018 hPa 17 nubi sparse +20.5° perc. +20.5° Assenti 6.6 NNE max 6.8 Grecale 71 % 1018 hPa 20 cielo sereno +18.4° perc. +18.5° Assenti 7.1 NNE max 10.3 Grecale 83 % 1020 hPa 23 nubi sparse +17.6° perc. +17.7° Assenti 6.3 NNE max 8.7 Grecale 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:26

