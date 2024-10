Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vibo Valentia di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Nella notte, si registreranno nubi sparse e piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai +18°C. La mattina porterà un miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, mentre la sera potrebbe riportare nuovamente nubi sparse.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai +18°C, con una leggera pioggia che si farà sentire tra le 03:00 e le 05:00. La velocità del vento varierà tra 10 km/h e 18 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità sarà alta, oscillando tra l’84% e il 92%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1011 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno con temperature che saliranno fino a +20°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo una velocità di circa 16 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi attorno al 61%. Questo clima favorevole si manterrà anche nel pomeriggio, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +19°C e un cielo prevalentemente sereno.

Tuttavia, nel corso della sera, ci sarà un ritorno di nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a +15°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 6 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni mostrano un alternarsi di condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di Venerdì con un clima variabile, il weekend potrebbe portare un ulteriore miglioramento, con temperature più miti e cieli sereni. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.3° perc. +18.4° Assenti 10.3 SO max 17 Libeccio 84 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +18.7° perc. +19° 0.19 mm 14.3 OSO max 26.8 Libeccio 92 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +18.9° perc. +19.1° 0.2 mm 17.8 NO max 28.4 Maestrale 87 % 1012 hPa 9 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 16.7 ONO max 22.3 Maestrale 66 % 1014 hPa 12 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° Assenti 17.7 ONO max 22.5 Maestrale 61 % 1014 hPa 15 cielo sereno +19° perc. +18.7° Assenti 15.1 NO max 20.4 Maestrale 64 % 1014 hPa 18 poche nuvole +16.6° perc. +16.3° Assenti 11 NO max 15.7 Maestrale 76 % 1015 hPa 21 nubi sparse +15.9° perc. +15.6° Assenti 5.6 NO max 10.8 Maestrale 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:18

