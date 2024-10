Previsioni Meteo Abbiategrasso: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Abbiategrasso indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si protrarranno fino alla mattina. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La pioggia leggera si intensificherà nelle prime ore del mattino, portando a un accumulo di precipitazioni significativo. Con l’arrivo della mattina, le temperature si manterranno stabili, mentre le nuvole copriranno completamente il cielo.

Nella mattina, tra le 06:00 e le 12:00, si registreranno piogge moderate, con una temperatura che varierà tra i 15°C e i 16°C. La velocità del vento sarà piuttosto contenuta, oscillando tra i 1,8 km/h e i 5,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità si manterrà alta, superando il 90%, contribuendo a una percezione di freschezza. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potrebbero raggiungere i 2,5 mm.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,8°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sereno. La probabilità di precipitazioni diminuirà, attestandosi attorno al 29%.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature in calo che scenderanno fino a 12°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,4 km/h, ma senza generare condizioni di disagio. L’umidità si manterrà attorno all’85%, garantendo una serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Abbiategrasso nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un fine settimana con cieli sereni e temperature più miti. Domani e dopodomani, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15-17°C, con cieli prevalentemente sereni e una diminuzione dell’umidità. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di un clima più gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° prob. 54 % 10.2 ESE max 22.5 Scirocco 92 % 1002 hPa 3 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.69 mm 7.5 ESE max 19.7 Scirocco 96 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.1° perc. +15.2° 2.29 mm 2.2 E max 14 Levante 97 % 999 hPa 9 pioggia leggera +15.2° perc. +15.3° 0.94 mm 2.5 ESE max 9.4 Scirocco 97 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.11 mm 3.5 N max 9.3 Tramontana 92 % 1000 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° prob. 44 % 2.1 NE max 6.1 Grecale 87 % 1000 hPa 18 nubi sparse +14.8° perc. +14.7° prob. 13 % 5.3 NO max 6.2 Maestrale 90 % 1002 hPa 21 cielo sereno +13.4° perc. +12.9° Assenti 8 NNO max 12.3 Maestrale 83 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:42

