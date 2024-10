Previsioni Meteo Abbiategrasso: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre, Abbiategrasso si troverà a vivere una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno da un minimo di 16,2°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di 20,4°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% durante la notte e la mattina, per poi ridursi parzialmente nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 1,3 km/h e 4,2 km/h, e la direzione varierà da est a ovest. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’81% e l’86%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1028 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo nuvoloso, con temperature che si aggireranno tra 16,2°C e 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà massima, con valori che toccheranno il 100% fino a metà mattinata. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Nel pomeriggio, ci sarà una leggera apertura del cielo, con la presenza di poche nuvole e un picco di temperatura che raggiungerà i 20,4°C. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia molto bassa, con valori che non supereranno il 5%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo temperature intorno ai 17°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori superiori all’80%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1028 hPa, mentre i venti continueranno a essere leggeri.

In conclusione, le previsioni meteo per Abbiategrasso indicano una giornata nuvolosa con temperature miti, senza particolari eventi atmosferici previsti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con una possibile leggera diminuzione delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo periodo autunnale.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 2.4 ENE max 3.1 Grecale 81 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° Assenti 2.2 SSO max 2.8 Libeccio 84 % 1028 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° Assenti 3.5 SO max 4.9 Libeccio 86 % 1027 hPa 9 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 1.8 O max 2.7 Ponente 82 % 1028 hPa 12 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° Assenti 3.6 ONO max 3.8 Maestrale 71 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.2° perc. +20° prob. 8 % 2.9 SO max 2.7 Libeccio 68 % 1027 hPa 18 poche nuvole +17.7° perc. +17.6° prob. 13 % 1.3 NO max 2.6 Maestrale 80 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° Assenti 3.7 NNE max 4 Grecale 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:54 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.