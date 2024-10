Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: tutti i dettagli per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagno a Ripoli di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 22,4°C durante le ore centrali. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un abbassamento delle temperature, accompagnato da un cielo prevalentemente coperto. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 11,1 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’89%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno fino a 22,4°C. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, ma non supererà il 38%. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 21,4°C a 19,9°C. Le precipitazioni non saranno attese, ma la probabilità di pioggia si attesterà intorno al 28%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 78%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17,1°C. Il cielo rimarrà nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si ridurrà fino al 44%. La ventilazione sarà sempre leggera, con una probabilità di pioggia che scenderà al 4%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagno a Ripoli nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità delle condizioni meteo. Martedì e Mercoledì si prevede un cielo simile, con possibili schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.5° perc. +16.6° Assenti 5.6 NE max 6.5 Grecale 90 % 1025 hPa 4 poche nuvole +16° perc. +16.1° prob. 11 % 5.9 NE max 6.7 Grecale 94 % 1025 hPa 7 cielo sereno +17.6° perc. +17.7° Assenti 4.8 NE max 8.4 Grecale 87 % 1026 hPa 10 poche nuvole +22° perc. +22° Assenti 4.6 NNE max 7.2 Grecale 66 % 1027 hPa 13 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° prob. 28 % 7.2 NNE max 8.4 Grecale 71 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.9° perc. +20° prob. 25 % 7.2 NNE max 10.4 Grecale 78 % 1026 hPa 19 nubi sparse +17.8° perc. +17.9° prob. 12 % 5.9 NE max 9.4 Grecale 87 % 1027 hPa 22 nubi sparse +16.8° perc. +16.9° prob. 4 % 4.8 ENE max 4.6 Grecale 88 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.