Previsioni Meteo Bollate: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Bollate si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili, con piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano un clima fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a creare un’atmosfera piuttosto umida e scomoda.

Durante la notte, le previsioni del tempo segnalano pioggia leggera che continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,7°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 5,3 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 94%, e la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, anzi, si assisterà a un incremento dell’intensità delle precipitazioni. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 13,9°C entro le ore centrali della mattinata. La pioggia sarà moderata, con accumuli che potranno superare i 7 mm. Il vento si farà più sostenuto, con velocità che potranno arrivare fino a 10,4 km/h. L’umidità rimarrà elevata, mantenendosi attorno al 97%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un proseguimento delle piogge forti, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13,8°C. Le condizioni di pioggia si alterneranno a momenti di pioggia moderata, con accumuli che potranno arrivare a 4,56 mm. Il vento si presenterà più debole, con velocità che varieranno tra i 3,7 km/h e i 5,5 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, con una diminuzione dell’intensità delle precipitazioni. Tuttavia, si continuerà a registrare pioggia leggera e cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 13,6°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 97%. La pressione atmosferica inizierà a mostrare un lieve aumento, attestandosi sui 1006 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bollate nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento significativo. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno, con possibilità di ulteriori piogge e temperature fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo sembra ancora lontano.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 0.26 mm 1.2 E max 3.1 Levante 94 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 1.11 mm 5.1 ENE max 11 Grecale 96 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +12.9° perc. +12.7° 1.83 mm 8.6 ENE max 26.4 Grecale 97 % 1011 hPa 9 pioggia moderata +13.4° perc. +13.4° 1.16 mm 9.8 E max 33.3 Levante 96 % 1009 hPa 12 forte pioggia +13.9° perc. +13.9° 8.98 mm 3.1 SE max 21.7 Scirocco 98 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +13.7° perc. +13.7° 1.1 mm 3.7 SE max 15.6 Scirocco 97 % 1004 hPa 18 pioggia leggera +13.5° perc. +13.4° 0.66 mm 2.6 SSE max 9.3 Scirocco 97 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13.7° perc. +13.6° prob. 68 % 2 SE max 5.4 Scirocco 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:45

