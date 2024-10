Previsioni Meteo Bresso: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Bresso si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La mattina porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 17°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da un cielo completamente sereno e una bassa umidità. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, mentre la sera vedrà un lieve calo termico, ma senza variazioni significative nelle condizioni meteo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Bresso godrà di un cielo sereno con nubi sparse e una temperatura di 11,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 46%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 3,2 km/h da Nord Est. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 86%, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà gradualmente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 12,8°C, con un’umidità che scenderà al 62%. Le condizioni continueranno a migliorare, raggiungendo i 17,2°C alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mantenendo un cielo sereno e una bassa umidità. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 6 km/h. Questo permetterà di godere di un clima gradevole e di un’ottima visibilità.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si attesteranno intorno ai 13°C alle 20:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con un’umidità che aumenterà fino al 74%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e il vento si manterrà leggero.

In conclusione, le previsioni meteo per Bresso indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.2° perc. +10.6° Assenti 3.2 NE max 5.7 Grecale 86 % 1014 hPa 3 cielo sereno +10.6° perc. +10° Assenti 2.6 N max 2.8 Tramontana 84 % 1014 hPa 6 cielo sereno +10.4° perc. +9.5° Assenti 2.5 NO max 3.2 Maestrale 77 % 1014 hPa 9 cielo sereno +14.3° perc. +13.2° Assenti 3.1 O max 3.8 Ponente 55 % 1015 hPa 12 cielo sereno +17.2° perc. +16.1° Assenti 4.3 SSO max 2.9 Libeccio 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +17.3° perc. +16.2° Assenti 5 SSE max 3.3 Scirocco 43 % 1012 hPa 18 cielo sereno +14.6° perc. +13.8° Assenti 4.4 SE max 7.1 Scirocco 65 % 1014 hPa 21 cielo sereno +13.2° perc. +12.5° Assenti 5.2 ENE max 7.6 Grecale 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:50

