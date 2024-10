Previsioni Meteo Buccinasco: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Buccinasco di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 19°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’alta percentuale di nuvolosità che si manterrà per gran parte della giornata. Le condizioni di vento saranno generalmente deboli, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di 15,1°C e un’umidità che si attesterà attorno al 90%. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il picco di copertura nuvolosa al 100% nella sera.

La mattina inizierà con temperature fresche, intorno ai 14°C, e una leggera brezza proveniente da Nord Est. Man mano che si procederà verso il pomeriggio, le temperature saliranno, con valori che toccheranno i 19°C intorno alle 12:00. Tuttavia, la nuvolosità rimarrà elevata, con un’intensità di copertura che si attesterà tra l’83% e il 87%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 17°C verso le 17:00. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che varieranno tra i 4 e i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabiliranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’83%. Le condizioni di vento continueranno a essere deboli, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Buccinasco indicano una giornata nuvolosa e temperata, senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che varieranno lievemente, ma senza significativi cambiamenti nel clima. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il cielo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.1° perc. +15° Assenti 4.7 NE max 4.9 Grecale 90 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° Assenti 4.4 NE max 4.5 Grecale 92 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14.1° perc. +14° Assenti 5.9 NE max 6.1 Grecale 93 % 1028 hPa 9 poche nuvole +17.4° perc. +17.3° Assenti 4.5 ENE max 7 Grecale 79 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° Assenti 5.4 ESE max 7.5 Scirocco 72 % 1028 hPa 15 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° Assenti 4.9 SE max 8.2 Scirocco 77 % 1027 hPa 18 cielo coperto +17.1° perc. +17° Assenti 4.2 ENE max 5.8 Grecale 82 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 3.1 ENE max 3.2 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:23

