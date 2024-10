Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Caltanissetta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto al mattino e nel pomeriggio, con un miglioramento delle condizioni meteo in serata, quando si prevede un cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 22,3°C durante le ore centrali della giornata. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno arrivare fino a 15 km/h nel pomeriggio. L’umidità sarà piuttosto alta, specialmente nelle ore serali, raggiungendo il 90%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con una percentuale che raggiungerà il 100%. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 0,6 km/h e 4,7 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 62%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,2°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 98%, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità diminuirà gradualmente, scendendo fino al 35%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 53%. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così il clima asciutto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo si schiarirà e diventerà sereno. Le temperature scenderanno a 15°C e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 90%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 3,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno previsto per la serata di Giovedì e un proseguimento di questo trend anche nei giorni successivi. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo il clima gradevole per attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.5° perc. +14.7° Assenti 3.3 NNE max 3.2 Grecale 60 % 1022 hPa 5 cielo coperto +14.5° perc. +13.6° Assenti 4.7 NE max 4.7 Grecale 61 % 1022 hPa 8 cielo coperto +18.4° perc. +17.4° Assenti 6.2 ENE max 7.3 Grecale 44 % 1023 hPa 11 cielo coperto +21.8° perc. +21° Assenti 6.7 S max 4.9 Ostro 35 % 1022 hPa 14 cielo coperto +21.4° perc. +20.7° Assenti 15 SO max 11.3 Libeccio 44 % 1021 hPa 17 cielo coperto +17° perc. +16.5° Assenti 5.3 SSE max 6 Scirocco 70 % 1022 hPa 20 cielo sereno +15° perc. +14.8° Assenti 3.6 SE max 3.9 Scirocco 87 % 1023 hPa 23 cielo sereno +13.9° perc. +13.7° Assenti 3.6 ENE max 3.6 Grecale 90 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:03

