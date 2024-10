Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Giovedì 24 Ottobre indicano un giorno caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno attorno ai 17,2°C. La situazione non migliorerà nella mattina, dove il cielo rimarrà coperto e si prevederanno ulteriori piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 21,9°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le piogge moderate si alterneranno a momenti di pioggia leggera, con temperature che si attesteranno attorno ai 22°C. Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con possibilità di pioggia leggera e temperature in calo fino a 16,7°C.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera e una temperatura di 17,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 94%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 6 km/h da Nord Est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 21°C entro le ore centrali della giornata. Le previsioni del tempo indicano che ci saranno piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che varierà dal 16% al 54%. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si faranno più instabili, con piogge moderate che porteranno a un abbassamento della temperatura fino a 19,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si attesterà attorno all’83%. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli che potranno raggiungere i 1,15 mm.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,7°C. Il cielo rimarrà coperto, con possibilità di pioggia leggera e un’umidità che si manterrà attorno al 93%. La velocità del vento sarà moderata, ma le condizioni di pioggia tenderanno a diminuire.

In conclusione, le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Giovedì 24 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge e temperature variabili. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.2° perc. +17.4° prob. 41 % 3.9 NE max 5 Grecale 94 % 1026 hPa 4 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.15 mm 3.9 NE max 4.9 Grecale 94 % 1026 hPa 7 cielo coperto +17.5° perc. +17.7° prob. 18 % 4.4 NE max 5.7 Grecale 93 % 1027 hPa 10 cielo coperto +20° perc. +20.2° prob. 46 % 4.4 NE max 6.7 Grecale 80 % 1027 hPa 13 pioggia moderata +22° perc. +22.1° 1.15 mm 2.8 E max 4.2 Levante 69 % 1025 hPa 16 pioggia moderata +19.2° perc. +19.4° 1.05 mm 2.9 ENE max 3.3 Grecale 83 % 1024 hPa 19 cielo coperto +17.4° perc. +17.6° prob. 44 % 5.8 NE max 6.6 Grecale 92 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +17° perc. +17.1° 0.18 mm 4.4 ENE max 5.5 Grecale 93 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.