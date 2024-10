Previsioni Meteo Campi Bisenzio: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con una massima che raggiungerà i 22°C. Tuttavia, la presenza di nuvolosità e piogge leggere influenzerà notevolmente il clima, rendendo necessaria una certa cautela per chi intende trascorrere del tempo all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,2°C, con una temperatura percepita di 18,6°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,4 km/h e 1,7 km/h, proveniente principalmente da Est-Sud Est. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,62 mm.

Con l’arrivo della mattina, il tempo continuerà a essere instabile. Si registreranno ancora piogge leggere fino alle ore 12:00, con temperature che varieranno da 18,1°C a 22°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 48%, e il vento si farà leggermente più intenso, raggiungendo i 6,4 km/h. Le probabilità di pioggia si manterranno elevate, con accumuli che varieranno da 0,14 mm a 0,39 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno significativamente. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 96%, e il vento si presenterà debole, con velocità di circa 5,5 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con accumuli che non supereranno i 0,17 mm.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con la possibilità di vedere nubi sparse. Tuttavia, le temperature continueranno a scendere, arrivando a 16,4°C. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà del tutto assente, con accumuli minimi previsti. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 2,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campi Bisenzio indicano una giornata di Venerdì 18 Ottobre caratterizzata da piogge leggere e temperature miti, ma in calo nel corso della giornata. I prossimi giorni potrebbero portare a un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della nuvolosità e un aumento delle temperature, rendendo il fine settimana più favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +18.1° perc. +18.5° 0.11 mm 2.5 SE max 5.1 Scirocco 96 % 1016 hPa 5 cielo coperto +17.6° perc. +17.9° prob. 68 % 4.2 SE max 6.6 Scirocco 96 % 1015 hPa 8 nubi sparse +19° perc. +19.2° prob. 47 % 4.2 S max 6 Ostro 90 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +21.6° perc. +21.7° 0.14 mm 6.4 OSO max 8.7 Libeccio 73 % 1016 hPa 14 pioggia leggera +21.6° perc. +21.6° 0.17 mm 6.2 SO max 7.5 Libeccio 70 % 1015 hPa 17 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 61 % 1.4 SSE max 3.6 Scirocco 83 % 1016 hPa 20 nubi sparse +17° perc. +17.1° prob. 5 % 1.3 NNE max 3 Grecale 89 % 1016 hPa 23 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° prob. 8 % 2.2 NNO max 2.4 Maestrale 92 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 18:22

