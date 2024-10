Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio di Mercoledì 30 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo di godere di un cielo limpido. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 3 km/h, rendendo l’atmosfera tranquilla e piacevole.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 60% e il 70%, mentre il vento sarà prevalentemente debole, proveniente da sud. Questa combinazione di fattori garantirà una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un leggero calo rispetto alla mattinata, ma comunque in un range confortevole. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di precipitazioni saranno assenti, permettendo di godere di un pomeriggio soleggiato. Anche in questo frangente, il vento si manterrà debole, favorendo un clima gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 15°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno a persistere, rendendo la serata ideale per passeggiate o eventi all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cernusco sul Naviglio di Mercoledì 30 Ottobre si presenteranno estremamente favorevoli, con un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteorologiche, con temperature simili e assenza di precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un autunno che si rivela particolarmente clemente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° Assenti 2.3 ONO max 2.6 Maestrale 82 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.5° perc. +14.2° Assenti 2.7 NNO max 2.8 Maestrale 83 % 1024 hPa 7 cielo sereno +14.6° perc. +14.3° Assenti 3.1 OSO max 3.9 Libeccio 83 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.5° perc. +18.1° Assenti 1.4 O max 1.9 Ponente 66 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 2.4 S max 1.3 Ostro 58 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° Assenti 4.3 S max 4.4 Ostro 70 % 1023 hPa 19 cielo sereno +16.7° perc. +16.5° Assenti 2.2 NE max 2.4 Grecale 78 % 1024 hPa 22 cielo sereno +15.8° perc. +15.6° Assenti 0.6 NE max 1.3 Grecale 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:08

