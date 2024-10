Previsioni Meteo Cormano: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cormano di Domenica 6 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 11°C e i 17°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014 hPa, mentre l’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, intorno all’84%.

Durante la notte, da mezzanotte fino all’alba, Cormano godrà di un cielo sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’84%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 11,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 15°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 60%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5,5 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà ancora alta, con valori che toccheranno il 92%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Verso la sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà attorno al 70%. La pressione atmosferica continuerà a rimanere stabile, senza particolari fluttuazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cormano nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Per domani e dopodomani, si assisterà a una leggera diminuzione delle temperature, ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre chi preferisce il clima fresco e nuvoloso troverà soddisfazione nelle condizioni attese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +11.7° perc. +11.1° Assenti 5.5 ENE max 11.1 Grecale 84 % 1014 hPa 3 nubi sparse +11° perc. +10.4° Assenti 5 ENE max 10.4 Grecale 85 % 1013 hPa 6 nubi sparse +11.3° perc. +10.5° Assenti 4.2 ENE max 7.5 Grecale 79 % 1014 hPa 9 cielo coperto +13.6° perc. +12.8° Assenti 3.7 SE max 4.6 Scirocco 70 % 1015 hPa 12 cielo coperto +16.7° perc. +16° Assenti 3.5 SE max 3.1 Scirocco 58 % 1014 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16° Assenti 5.5 S max 4.4 Ostro 56 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.5° Assenti 4.1 SO max 6.7 Libeccio 67 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.1° Assenti 0.7 ONO max 1.9 Maestrale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:48

