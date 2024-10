Previsioni Meteo Cormano: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Cormano si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. I dati indicano che la temperatura massima raggiungerà i 18,6°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che toccheranno il 100% nelle ore centrali della giornata. Non si prevedono precipitazioni significative, il che renderà la giornata asciutta, ma con un’alta umidità che si aggirerà attorno al 70-96%.

Durante la notte, le condizioni meteo a Cormano saranno caratterizzate da un cielo coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,4 km/h e 3 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 96%, il che contribuirà a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 99%, e il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 3,2 km/h. L’umidità, sebbene leggermente in calo, rimarrà elevata, attorno al 74-91%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 18,6°C, ma il cielo rimarrà ancora coperto. La situazione meteo non cambierà significativamente, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. Anche la velocità del vento rimarrà bassa, con valori intorno ai 2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70-76%, mantenendo una sensazione di umidità nell’aria.

Con l’arrivo della sera, si prevede un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15,1°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa diminuirà, passando dal 100% al 73%. Il vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 4,6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cormano indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre caratterizzata da un cielo coperto e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve miglioramento verso il weekend. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per sperare in giornate più soleggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14° perc. +14° Assenti 1.4 ENE max 1.6 Grecale 97 % 1020 hPa 4 cielo coperto +14.2° perc. +14.2° Assenti 2.7 NE max 2.7 Grecale 95 % 1020 hPa 7 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° Assenti 2.6 ENE max 3.5 Grecale 91 % 1021 hPa 10 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° Assenti 2.2 ESE max 2.9 Scirocco 82 % 1021 hPa 13 cielo coperto +18.4° perc. +18.2° Assenti 2 ESE max 3.2 Scirocco 72 % 1020 hPa 16 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° Assenti 2.3 SSE max 2.9 Scirocco 76 % 1020 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +16° Assenti 2.2 ENE max 2.3 Grecale 84 % 1020 hPa 22 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 3.5 ENE max 3.6 Grecale 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:32

