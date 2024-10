Previsioni Meteo Empoli: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Empoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 17,2°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con la possibilità di pioggia leggera nelle prime ore del giorno. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22,3°C intorno a mezzogiorno, ma saranno accompagnate da piogge intermittenti.

Nel dettaglio, durante la notte si registrerà un cielo completamente coperto, con temperature stabili attorno ai 17,2°C e un’umidità elevata che si attesterà attorno al 93%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 5,2 km/h. La probabilità di pioggia si aggirerà attorno al 45%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto e si assisterà a piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle 09:00, con un incremento della temperatura che porterà a 21,6°C entro le 11:00. Le precipitazioni continueranno fino a mezzogiorno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,84 mm. L’umidità si manterrà alta, intorno al 66%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge si intensificheranno, passando da leggere a moderate, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,5°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,23 mm. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, superando l’80%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,5°C. Le piogge continueranno a cadere, mantenendo il cielo coperto e l’umidità al 90%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Empoli nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un graduale miglioramento a partire da Domenica, quando le temperature potrebbero stabilizzarsi e le precipitazioni diminuire. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.2° perc. +17.4° prob. 37 % 3.9 ENE max 4.1 Grecale 93 % 1026 hPa 4 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.13 mm 4.2 ENE max 4.5 Grecale 92 % 1026 hPa 7 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° prob. 33 % 4.6 ENE max 6.9 Grecale 91 % 1026 hPa 10 pioggia leggera +20.4° perc. +20.5° 0.34 mm 5.9 ENE max 8.9 Grecale 76 % 1026 hPa 13 pioggia moderata +22.5° perc. +22.4° 1.23 mm 3 ESE max 6.2 Scirocco 64 % 1025 hPa 16 pioggia moderata +19.8° perc. +19.9° 1.17 mm 1.3 SE max 2.3 Scirocco 78 % 1024 hPa 19 pioggia leggera +18° perc. +18.1° 0.19 mm 5.3 ENE max 5.1 Grecale 87 % 1024 hPa 22 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° prob. 56 % 5.7 E max 6.4 Levante 91 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.