Previsioni Meteo Empoli: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Empoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia leggera accompagnerà gli abitanti della città per gran parte della giornata, con un aumento dell’intensità delle precipitazioni nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra +15,5°C e +18,6°C. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da est e nord-est, con occasionali raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e cielo coperto. La temperatura si attesterà intorno ai +16,1°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 94%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 4,3 km/h.

Nella mattina, il maltempo continuerà a farsi sentire. Le previsioni del tempo segnalano un’intensificazione delle precipitazioni, con pioggia leggera che si protrarrà fino a metà giornata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +18,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità rimarrà alta, attorno al 84%, mentre i venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 6-8 km/h.

Il pomeriggio non porterà miglioramenti significativi. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +17°C. L’intensità delle precipitazioni sarà moderata, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,32 mm. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 95%, e i venti continueranno a soffiare debolmente.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non cambieranno. La pioggia leggera persisterà, mantenendo le temperature sui +16,7°C. L’umidità si attesterà attorno al 96%, mentre i venti rimarranno leggeri e costanti.

In conclusione, le previsioni meteo per Empoli indicano una giornata di maltempo, con pioggia leggera e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile ritorno del sole e un abbassamento dell’umidità. Tuttavia, per avere un quadro più chiaro, sarà necessario monitorare costantemente le previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Empoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.29 mm 4.1 E max 3.9 Levante 95 % 1024 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 58 % 5.4 ENE max 5.5 Grecale 94 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.24 mm 5.1 E max 7.7 Levante 93 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +17.8° perc. +17.9° 0.16 mm 6.6 E max 10.2 Levante 87 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +17.1° perc. +17.3° 0.92 mm 5.8 ENE max 10.6 Grecale 94 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.14 mm 5.5 ENE max 7.7 Grecale 95 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +16.9° perc. +17.1° 0.53 mm 4.3 ENE max 4.4 Grecale 95 % 1021 hPa 22 pioggia leggera +16.7° perc. +16.9° 0.67 mm 4.6 ESE max 5.6 Scirocco 97 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.