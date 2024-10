Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Firenze si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. I dati indicano che la temperatura massima raggiungerà i 23,1°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 16,3°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 11%. Inoltre, i venti saranno leggeri, con velocità comprese tra i 1,2 km/h e i 4,3 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali.

Durante la notte, Firenze godrà di cieli sereni, con temperature che si manterranno attorno ai 16°C. L’umidità sarà elevata, oscillando intorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa. I venti saranno deboli, con una velocità che non supererà i 4,1 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cieli sereni e temperature che saliranno gradualmente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di circa 17,9°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 73%. A partire dalle 09:00, la temperatura raggiungerà i 19,6°C, mantenendo cieli sereni e una bassa probabilità di precipitazioni.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 23,1°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 6%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. L’umidità si attesterà intorno al 52%, mentre i venti saranno leggeri e prevalentemente da ovest.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,8°C alle 20:00. I cieli rimarranno sereni, con umidità che aumenterà fino a raggiungere il 78%. Anche in questo frangente, le condizioni di meteo saranno stabili, senza segni di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Firenze indicano una giornata di Martedì 29 Ottobre caratterizzata da condizioni di meteo ottimali, con cieli sereni e temperature piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 23°C. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste giornate per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.8° perc. +15.7° Assenti 3.8 ENE max 3.5 Grecale 87 % 1025 hPa 5 cielo sereno +15.2° perc. +15.1° Assenti 3.6 ENE max 3.5 Grecale 87 % 1025 hPa 8 poche nuvole +17.9° perc. +17.6° Assenti 3.3 NE max 5.2 Grecale 73 % 1026 hPa 11 poche nuvole +22.3° perc. +22° Assenti 2.1 NO max 3.7 Maestrale 55 % 1024 hPa 14 cielo sereno +23° perc. +22.7° prob. 4 % 2.6 O max 2.9 Ponente 52 % 1023 hPa 17 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° prob. 4 % 1.2 N max 1.4 Tramontana 66 % 1024 hPa 20 cielo sereno +17.8° perc. +17.7° Assenti 4.2 ENE max 4.2 Grecale 78 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.6° perc. +16.6° Assenti 3.9 ENE max 4 Grecale 84 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.