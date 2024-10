Previsioni Meteo La Spezia: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Giovedì 17 Ottobre a La Spezia si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con piogge leggere, che si trasformeranno in piogge moderate e forti nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,4°C e i 21,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che raggiungeranno il 100% nel pomeriggio e in serata. I venti saranno prevalentemente deboli, con una velocità che varierà tra i 5 km/h e i 16 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con piogge leggere che continueranno a cadere su La Spezia. La temperatura si attesterà intorno ai 18,8°C, con una percezione leggermente più alta a 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 98%. I venti si muoveranno da Est-Nord Est a una velocità di circa 3,2 km/h.

Nella mattina, le piogge continueranno, sebbene con intensità variabile. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 21,5°C alle ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno all’89%, e si registreranno piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,2 mm. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che arriveranno fino a 10,4 km/h.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo nelle condizioni meteo. Le piogge diventeranno moderate e, in alcune fasi, forti, con accumuli che potranno raggiungere i 7,92 mm entro le ore 16:00. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché totale, con valori che toccheranno il 99%. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno superare i 15 km/h.

Nella sera, le piogge continueranno a cadere, mantenendo un’intensità moderata. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 19,1°C, con una percezione simile. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti continueranno a soffiare da Est, con velocità che raggiungeranno i 16 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per La Spezia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Giovedì 17 Ottobre, ci si aspetta una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature miti. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno quindi prepararsi a condizioni climatiche sfavorevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.97 mm 3.2 ENE max 6 Grecale 91 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.49 mm 5.2 NE max 7.5 Grecale 90 % 1018 hPa 6 pioggia leggera +18.4° perc. +18.6° 0.13 mm 5.3 ENE max 6.7 Grecale 89 % 1019 hPa 9 cielo coperto +20.2° perc. +20.5° prob. 52 % 5.7 ENE max 7.7 Grecale 83 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +20.9° perc. +21.2° 0.88 mm 10.4 SSE max 13 Scirocco 84 % 1018 hPa 15 forte pioggia +18.9° perc. +19.4° 5.02 mm 8.7 ENE max 11.1 Grecale 97 % 1017 hPa 18 pioggia moderata +19° perc. +19.4° 3.81 mm 10.7 ENE max 14.4 Grecale 94 % 1017 hPa 21 pioggia moderata +19° perc. +19.4° 1.87 mm 13.8 ESE max 19.2 Scirocco 93 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:28

