Previsioni Meteo Lainate: il bollettino per il weekend 11 – 13 Ottobre

Nella notte di Venerdì, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +11,7°C. La brezza leggera da Nord garantirà un clima piacevole. Durante la mattina, le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo +17,8°C entro le 11:00, con poche nuvole e condizioni ideali per attività all’aperto. Nel pomeriggio, si toccheranno i +18,7°C, ma in serata è previsto un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera. Sabato sarà caratterizzato da un clima umido e coperto, con temperature intorno ai +13,2°C e alta probabilità di pioggia. Domenica, invece, si assisterà a un miglioramento, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +19°C nel pomeriggio.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì, le condizioni meteorologiche si presenteranno con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai +11,7°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 77% e una pressione atmosferica di 1007 hPa. La brezza leggera proveniente da Nord garantirà un clima piacevole, con una velocità del vento di 7,8 km/h. Proseguendo verso le ore successive, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo +11,2°C alle 03:00, mantenendo comunque un cielo sereno fino alle 05:00, quando si inizieranno a notare alcune nubi sparse.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +13,8°C con una leggera brezza da Nord Est. Alle 11:00, il termometro raggiungerà i +17,8°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 10% e un’umidità del 56%. Le condizioni rimarranno stabili, favorendo attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che toccheranno i +18,7°C alle 13:00 e 14:00. La brezza leggera da Sud Est garantirà un clima gradevole, con un’umidità che si attesterà intorno al 56%. Le condizioni rimarranno ideali per passeggiate e attività all’aperto.

Infine, nella sera, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Alle 18:00, il cielo sarà ancora sereno, ma già alle 20:00 si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con una temperatura che scenderà a +14,4°C. La pioggia continuerà a manifestarsi fino a tarda notte, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 62%.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato si preannuncia piuttosto umida, con pioggia leggera che inizierà a cadere già dalle 00:00. La temperatura si attesterà attorno ai +13,2°C, con una copertura nuvolosa del 61%. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h da Nord-Nord Est. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi durante le prime ore del mattino, con una probabilità di pioggia che si manterrà alta fino alle 03:00.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si aggireranno intorno ai +13,1°C alle 01:00, per poi salire a +14,3°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’86%. Le condizioni di bassa visibilità e l’assenza di sole potrebbero rendere la mattina meno invitante per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno significativi miglioramenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai +17,8°C alle 15:00. La probabilità di pioggia sarà presente, ma le precipitazioni non si manifesteranno in modo significativo. L’umidità rimarrà alta, intorno al 59%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Nella sera, il cielo continuerà a rimanere coperto e le temperature scenderanno a +14,3°C alle 21:00. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’atmosfera umida potrebbe rendere l’aria fresca e poco confortevole per attività all’aperto.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica si presenterà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +13,5°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’umidità del 82%. Le condizioni di bassa visibilità continueranno a persistere, rendendo la notte piuttosto grigia.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Alle 07:00, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno, con una temperatura di +13,1°C. La brezza leggera da Nord Ovest garantirà un clima più fresco e piacevole, favorendo attività all’aperto. Alle 09:00, la temperatura salirà a +15,8°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature toccheranno i +19°C alle 13:00. Le condizioni saranno favorevoli per attività all’aperto, con un’umidità che si attesterà attorno al 52%. La brezza leggera da Ovest-Sud Ovest garantirà un clima gradevole.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno a +15,2°C alle 21:00. Le condizioni rimarranno stabili, ma l’umidità aumenterà, rendendo l’aria più pesante.

In conclusione, il fine settimana a Lainate si presenterà con un Venerdì inizialmente sereno, seguito da un Sabato piovoso e una Domenica che offrirà un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare della Domenica per godere di un clima più favorevole.

