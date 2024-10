Previsioni Meteo Lainate: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Lainate si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà elevata, specialmente nelle prime ore, ma si assisterà a un miglioramento nel pomeriggio con l’arrivo di schiarite. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza, con venti che si muoveranno principalmente da ovest.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 16,6°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’84%, e non si registreranno precipitazioni. I venti saranno deboli, con velocità che si attesteranno intorno ai 2,9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo circa 19,6°C entro le 12:00. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente da ovest. Non si prevedono piogge, e la visibilità sarà buona nonostante la nuvolosità.

Nel pomeriggio, ci sarà un netto miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e passerà a essere sereno. Le temperature toccheranno il picco di 20,4°C alle 14:00, con un’umidità che scenderà fino al 65%. I venti si faranno leggermente più intensi, con velocità che raggiungeranno i 4,1 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 4%.

La sera porterà un ritorno della nuvolosità, con il cielo che diventerà nuovamente coperto. Le temperature si abbasseranno fino a 16,8°C alle 22:00, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 94%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità di circa 4,1 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lainate indicano una giornata che inizierà con nuvole e temperature miti, per poi evolvere in un pomeriggio sereno e piacevole. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17-19°C e una variabilità della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno approfittare delle schiarite pomeridiane, mentre le notti rimarranno fresche e umide.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 1.9 NNE max 2.2 Grecale 81 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° Assenti 2.2 O max 2.9 Ponente 82 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° Assenti 3 OSO max 4.3 Libeccio 84 % 1027 hPa 9 cielo coperto +17.2° perc. +17.2° Assenti 2.1 O max 3.5 Ponente 81 % 1028 hPa 12 cielo coperto +19.6° perc. +19.4° Assenti 4.4 O max 4.8 Ponente 70 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20° perc. +19.8° prob. 4 % 4.1 SO max 3.4 Libeccio 67 % 1027 hPa 18 cielo sereno +17.7° perc. +17.6° prob. 12 % 1.9 ONO max 3 Maestrale 79 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 3.6 NNE max 3.5 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:21

