Previsioni Meteo Maddaloni: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

Le condizioni meteorologiche a Maddaloni per Domenica 20 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, con precipitazioni che accompagneranno le prime ore della notte e si protrarranno fino alla mattina. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un graduale miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature.

Nella notte, le previsioni meteo indicano una persistenza di pioggia leggera e moderata, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord Est, con velocità comprese tra 5 e 7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non subirà immediatamente un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo per le prime ore del giorno continueranno a segnalare pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 21,5°C intorno alle 09:00. Tuttavia, già a partire dalle 11:00, si prevede un passaggio a nubi sparse, con una diminuzione della probabilità di precipitazioni e un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a migliorare, con temperature che raggiungeranno un massimo di 23,7°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portando a un cielo prevalentemente sereno. Le previsioni meteo indicano che le probabilità di pioggia scenderanno drasticamente, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo si presenterà prevalentemente coperto, ma senza precipitazioni significative. I venti rimarranno moderati, con velocità che si aggireranno intorno agli 11 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Maddaloni nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento. Dopo una Domenica caratterizzata da piogge iniziali, si prevede un inizio di settimana con condizioni meteorologiche più stabili e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più serene, con un clima che si farà sempre più gradevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.5° perc. +18.7° 0.56 mm 6.4 NE max 7.6 Grecale 88 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +18.3° perc. +18.5° 1.97 mm 5 ENE max 8 Grecale 89 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.64 mm 4.4 ENE max 7.3 Grecale 89 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +21.5° perc. +21.5° 0.29 mm 7.1 ENE max 10.8 Grecale 70 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23.7° perc. +23.7° prob. 67 % 10.8 ENE max 14.4 Grecale 58 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.7° perc. +22.7° prob. 55 % 13.9 NE max 19 Grecale 62 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° prob. 41 % 12.7 NE max 22 Grecale 76 % 1022 hPa 21 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° prob. 5 % 11.3 NE max 20.1 Grecale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:10

