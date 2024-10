Previsioni Meteo Magenta: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Magenta indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvole e temperature moderate. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, ma la copertura nuvolosa rimarrà comunque significativa. La mattina porterà temperature in lieve aumento, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si manterrà una situazione di nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente. La sera si concluderà con un cielo nuovamente coperto e temperature stabili attorno ai 17°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature si manterranno tra i 14°C e i 15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a mostrare qualche schiarita, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di sole. Le temperature saliranno fino a 19°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 5 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, stabilizzandosi attorno al 67%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 74%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, mantenendo una leggera brezza.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, e non si prevedono precipitazioni significative. La direzione del vento sarà prevalentemente da Est, con velocità molto contenute.

In conclusione, le previsioni meteo per Magenta nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nuvole. Martedì e mercoledì si prevede un andamento simile, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 19°C e una copertura nuvolosa che continuerà a caratterizzare il cielo. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione piuttosto tranquilla per gli abitanti della zona.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Magenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15° perc. +14.9° Assenti 4.9 NNE max 5.3 Grecale 88 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 4.3 NNE max 4.4 Grecale 89 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 5.5 NNE max 5.7 Grecale 90 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 4.1 NE max 5.9 Grecale 76 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.7° perc. +19.5° Assenti 5 ESE max 6.5 Scirocco 67 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° Assenti 4.9 SE max 6 Scirocco 75 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° Assenti 3.4 E max 6 Levante 80 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 1.4 ENE max 1.8 Grecale 80 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:23

