Previsioni Meteo Parabiago: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Parabiago indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con un picco di 20°C atteso intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% in serata. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 51% e il 78% durante la giornata.

Durante la notte, da mezzanotte fino all’alba, il cielo si presenterà sereno con temperature che varieranno da 15,3°C a 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%, e i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord. L’umidità si attesterà intorno al 76%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 6%. I venti saranno sempre leggeri, con una velocità media di circa 3 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dall’ora di pranzo, si assisterà a un cambiamento significativo. Il cielo passerà da nubi sparse a cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96% entro le 16:00. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 17°C. Anche in questo frangente, i venti rimarranno deboli, con una leggera intensificazione nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, che arriverà al 100%. Le temperature scenderanno fino a 15,8°C alle 21:00. I venti continueranno a essere deboli, e l’umidità si manterrà attorno al 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parabiago nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Venerdì e nel weekend si potrebbero verificare condizioni simili, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che non scenderanno sotto i 15°C. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione l’aumento della nuvolosità, ma potranno comunque godere di temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.5° Assenti 3.5 N max 3.6 Tramontana 77 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +13.7° Assenti 3.2 N max 3.5 Tramontana 78 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 3.6 NNO max 4.2 Maestrale 74 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.3° perc. +17.7° Assenti 0.8 SSE max 1.3 Scirocco 57 % 1026 hPa 13 nubi sparse +20.2° perc. +19.6° Assenti 3.1 SSO max 1.5 Libeccio 51 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.2° perc. +17.7° Assenti 4.1 SO max 4.7 Libeccio 63 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° Assenti 2.7 ONO max 3.8 Maestrale 70 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.4° perc. +15° Assenti 1.9 NNO max 2.6 Maestrale 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:08

