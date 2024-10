Previsioni Meteo Peschiera Borromeo: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Peschiera Borromeo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà completamente coperto. Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento con la presenza di nubi sparse, per poi tornare a un cielo sereno nella sera.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 38% e una temperatura di +14,4°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attestandosi a +14,2°C. La velocità del vento sarà di 3,3 km/h proveniente da Nord, con un’umidità del 90% e una pressione atmosferica di 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo +15°C alle 09:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,2 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’81%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma si registreranno temperature più elevate, con un picco di +17,5°C alle 15:00. La velocità del vento sarà di circa 4,1 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno al 76%. Le condizioni di precipitazioni rimarranno assenti durante tutto il giorno.

Con l’arrivo della sera, il meteo cambierà leggermente, con un passaggio a nubi sparse e un abbassamento della temperatura a +14,9°C alle 19:00. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3,8 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Peschiera Borromeo mostrano un trend di stabilità con temperature miti e una predominanza di cielo coperto. Martedì e Mercoledì potrebbero presentarsi condizioni simili, con poche variazioni significative. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.4° perc. +14.2° Assenti 3.3 N max 3.9 Tramontana 90 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.8° perc. +13.5° Assenti 2.3 E max 2.6 Levante 90 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14.1° perc. +13.8° Assenti 5.5 E max 7.7 Levante 86 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15° perc. +14.7° Assenti 4.2 NE max 5.4 Grecale 81 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 1.7 SSE max 2.3 Scirocco 77 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17.5° perc. +17.3° Assenti 4.1 SO max 5.5 Libeccio 76 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.2° perc. +15.1° Assenti 3.9 SO max 4.1 Libeccio 89 % 1019 hPa 21 poche nuvole +14.6° perc. +14.5° Assenti 1.4 OSO max 1.5 Libeccio 92 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:33

