Previsioni Meteo Peschiera Borromeo: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Peschiera Borromeo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che proseguiranno fino alla mattina, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 5 e i 9 km/h. Nel pomeriggio, ci sarà un lieve miglioramento, ma le previsioni meteo indicano ancora la possibilità di piogge intermittenti. La sera si presenterà nuovamente nuvolosa, con temperature che scenderanno leggermente.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto e si verificheranno piogge leggere, con una temperatura di circa 15,3°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attorno al 58%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 93%, e il vento soffierà da est a una velocità di circa 5,8 km/h.

Nella mattina, le piogge continueranno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia si manterrà alta. Le temperature percepite saranno simili a quelle reali, e il vento continuerà a soffiare da est, con intensità che potrà raggiungere i 8 km/h.

Nel pomeriggio, ci sarà un parziale miglioramento, con un cielo che si presenterà coperto ma con minori probabilità di pioggia. Le temperature saliranno fino a 18°C, mentre il vento potrà raggiungere i 11 km/h. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia leggera, specialmente verso le ore centrali del pomeriggio.

La sera porterà nuovamente un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 16°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 92%, e il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Peschiera Borromeo indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita a partire da Domenica. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Peschiera Borromeo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° prob. 58 % 5.8 E max 12.7 Levante 93 % 1023 hPa 3 pioggia moderata +14.8° perc. +14.8° 2.08 mm 7.2 E max 16.3 Levante 96 % 1022 hPa 6 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.13 mm 6.4 ENE max 13.9 Grecale 96 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.12 mm 7.6 ENE max 17.1 Grecale 93 % 1023 hPa 12 pioggia leggera +16.6° perc. +16.7° 0.11 mm 9.1 E max 19.9 Levante 90 % 1022 hPa 15 pioggia leggera +17.4° perc. +17.5° 0.1 mm 9.4 E max 22.1 Levante 88 % 1021 hPa 18 cielo coperto +16.5° perc. +16.6° prob. 55 % 8.3 ESE max 24.7 Scirocco 92 % 1022 hPa 21 cielo coperto +16.1° perc. +16.3° prob. 39 % 7.3 E max 17.7 Levante 94 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.