Previsioni Meteo Pioltello: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

Nella giornata di Venerdì 18 Ottobre, Pioltello si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’abbondante presenza di pioggia. Le previsioni meteo indicano che la giornata inizierà con piogge moderate, che si intensificheranno durante le prime ore del mattino. La temperatura si manterrà attorno ai 15-19°C, con una percezione termica leggermente superiore. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 98%. I venti, prevalentemente provenienti da est, si presenteranno con intensità variabile, ma con raffiche che potranno raggiungere i 33 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Pioltello saranno caratterizzate da pioggia moderata, con una temperatura che si manterrà attorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e l’umidità si attesterà al 98%. I venti soffieranno da est-nord-est a una velocità di 9,6 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 33 km/h.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un incremento dell’intensità della pioggia, che diventerà forte intorno alle 07:00. Le temperature si manterranno tra i 15,6°C e i 18,5°C, con una percezione termica che non varierà significativamente. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che potranno superare i 4 mm entro le 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà elevata.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, la situazione meteo inizierà a mostrare segni di miglioramento, con la possibilità di nubi sparse e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 19,8°C intorno alle 14:00. Tuttavia, le previsioni del tempo indicano che ci saranno ancora sporadiche piogge leggere, con accumuli minimi.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con la possibilità di schiarite e una diminuzione della pioggia. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, ma non mancheranno ancora occasionali piogge leggere.

In conclusione, le previsioni meteo per Pioltello indicano una giornata di pioggia, con un miglioramento atteso nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un’ulteriore stabilizzazione del tempo, con temperature che si manterranno su valori più miti e una riduzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tornare solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Pioltello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.52 mm 3.7 E max 17.2 Levante 98 % 1017 hPa 4 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.79 mm 3.5 ESE max 5.8 Scirocco 98 % 1015 hPa 7 forte pioggia +15.7° perc. +15.9° 4.73 mm 8 ENE max 20.2 Grecale 99 % 1015 hPa 10 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° prob. 79 % 7.2 E max 10.4 Levante 91 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +19.7° perc. +19.7° 0.13 mm 5.9 ESE max 6.2 Scirocco 76 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +17.8° perc. +17.9° 0.87 mm 6.7 E max 11.6 Levante 85 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.69 mm 7 E max 13.7 Levante 93 % 1016 hPa 22 nubi sparse +15° perc. +15.1° prob. 76 % 6 ENE max 12.8 Grecale 96 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:27

