Previsioni Meteo Rho: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Rho indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Durante la notte, le temperature si manterranno piuttosto elevate per la stagione, con valori che si aggireranno attorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo cieli sereni e una buona visibilità. Con l’avanzare della mattinata, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 3,2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo: il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 99% entro le ore serali. Le temperature, pur mantenendosi sopra i 17°C, inizieranno a scendere leggermente, portando a una percezione di freschezza. L’umidità si attesterà attorno al 67%, contribuendo a un clima piuttosto umido. Non si prevedono precipitazioni significative, con il rischio di pioggia che rimarrà assente per tutta la giornata.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque presente, con nubi sparse che garantiranno un’atmosfera più grigia rispetto al mattino. La velocità del vento rimarrà contenuta, non superando i 2,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Rho nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Tuttavia, è possibile che si verifichino ulteriori coperture nuvolose nei giorni successivi, senza particolari variazioni climatiche. Gli amanti del sole potranno godere di un inizio di giornata sereno, mentre il pomeriggio e la sera offriranno un’atmosfera più autunnale, con cieli nuvolosi e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Rho

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.3° perc. +14.9° Assenti 2.4 NNO max 2.4 Maestrale 77 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14.5° perc. +14.1° Assenti 2.1 NNO max 2.4 Maestrale 79 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.5° perc. +14° Assenti 2.5 NNO max 3 Maestrale 76 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 1.2 S max 0.8 Ostro 59 % 1026 hPa 13 cielo coperto +20.3° perc. +19.7° Assenti 3.2 SSO max 1.7 Libeccio 52 % 1024 hPa 16 cielo coperto +18.4° perc. +17.9° Assenti 4.5 SSO max 5 Libeccio 64 % 1024 hPa 19 cielo coperto +16.8° perc. +16.4° Assenti 2.7 O max 3.5 Ponente 70 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.7° perc. +15.3° Assenti 1.2 ONO max 1.8 Maestrale 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:08

