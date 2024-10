Previsioni Meteo Rho: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Rho indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia leggera e moderata, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,9°C e +16,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 21,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 91%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si aggirerà intorno ai +15,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Est-Nord Est a una velocità di circa 4,8 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,77 mm.

Nella mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera fino a metà giornata. Le temperature rimarranno stabili, attorno ai +15,3°C, con una leggera diminuzione verso le ore centrali. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 6,5 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che arriveranno a 3,34 mm entro le ore di pranzo.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento dell’intensità della pioggia, che passerà a moderata. Le temperature toccheranno il picco di +15,8°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 21,4 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere significative, con accumuli che potranno arrivare a 2,31 mm.

La sera si presenterà con condizioni di pioggia leggera, mantenendo le temperature intorno ai +16,1°C. Il vento si stabilizzerà attorno ai 5,3 km/h, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 93%. Le precipitazioni saranno più contenute, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni meteo per Rho nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che le condizioni di pioggia persistano, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso e le piogge continueranno a caratterizzare il tempo nella zona.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.24 mm 4.8 ENE max 13.6 Grecale 91 % 1023 hPa 3 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.61 mm 4.6 E max 13.7 Levante 94 % 1022 hPa 6 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.16 mm 5.4 ENE max 14 Grecale 95 % 1022 hPa 9 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.5 mm 6 ENE max 18.1 Grecale 93 % 1023 hPa 12 pioggia moderata +15.3° perc. +15.3° 2 mm 7 ENE max 18.3 Grecale 94 % 1022 hPa 15 pioggia moderata +15.8° perc. +15.8° 1.5 mm 9.1 NNE max 20.7 Grecale 92 % 1021 hPa 18 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.26 mm 5.3 E max 14 Levante 92 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.15 mm 6 ENE max 15.6 Grecale 95 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:15

