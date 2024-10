Previsioni Meteo Rho: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Rho indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,1°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a una temperatura percepita che scenderà leggermente.

Nella mattina, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che varieranno tra i 12,9°C e i 18,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 55% e il 80%, creando una sensazione di umidità nell’aria.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di 19,2°C. Anche in questo intervallo, il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 10 km/h. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni, quindi si prevede una giornata asciutta.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 15,1°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno all’82%. La velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Rho evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni solo nel corso della settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nuvole continueranno a dominare il panorama.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.1° perc. +13.6° Assenti 5.3 NO max 6.9 Maestrale 80 % 1019 hPa 3 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° Assenti 6 ONO max 10.4 Maestrale 80 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.9° perc. +12.3° Assenti 5.5 NO max 10 Maestrale 77 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.9° perc. +15.1° Assenti 6.8 ONO max 10.8 Maestrale 61 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.5° perc. +17.8° Assenti 7.1 OSO max 9.4 Libeccio 55 % 1018 hPa 15 cielo coperto +18.9° perc. +18.4° Assenti 6 OSO max 8.4 Libeccio 58 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 3.5 NO max 3.7 Maestrale 72 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.4° perc. +15.1° Assenti 1.7 ESE max 2.2 Scirocco 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:36

