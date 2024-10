Previsioni Meteo Rho: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Rho indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e il vento soffierà leggermente da nord-est, mantenendo un’atmosfera tranquilla e fresca.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche continueranno a rimanere favorevoli. Il cielo sarà sereno e la temperatura salirà rapidamente, raggiungendo i 12,7°C intorno alle 08:00. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4 km/h. Questo permetterà di godere di una mattinata luminosa e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 17,6°C tra le 13:00 e le 14:00. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 40%, rendendo l’aria fresca e gradevole. Anche il vento sarà moderato, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, favorendo una sensazione di benessere all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 13°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 72%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, contribuendo a mantenere un’atmosfera tranquilla e rilassante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rho indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e cieli sereni. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questo clima mite, prima dell’arrivo di eventuali cambiamenti meteorologici nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Rho

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.2° perc. +10.6° Assenti 3.3 NNE max 3.8 Grecale 86 % 1014 hPa 4 cielo sereno +10.5° perc. +9.7° Assenti 3.2 NNO max 3.7 Maestrale 78 % 1014 hPa 7 cielo sereno +11.3° perc. +10.2° Assenti 3.1 NO max 4.4 Maestrale 65 % 1015 hPa 10 cielo sereno +15.5° perc. +14.3° Assenti 1.2 O max 2.6 Ponente 46 % 1014 hPa 13 cielo sereno +17.6° perc. +16.5° Assenti 4.8 SSO max 3.1 Libeccio 40 % 1013 hPa 16 cielo sereno +16.7° perc. +15.6° Assenti 5.5 S max 4 Ostro 46 % 1013 hPa 19 cielo sereno +14° perc. +13.2° Assenti 3.3 SSE max 4.7 Scirocco 65 % 1014 hPa 22 cielo sereno +12.9° perc. +12.2° Assenti 3.5 ENE max 4 Grecale 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:51

