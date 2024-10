Previsioni Meteo Rimini: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Rimini si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata relativamente sereno che si trasformerà in un pomeriggio e una sera più instabili. Le previsioni meteo indicano un incremento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge, specialmente nelle ore centrali della giornata. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, ma il vento potrebbe rendere la sensazione di freschezza più marcata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà del 57%, mentre la velocità del vento si manterrà leggera, attorno ai 6 km/h da Sud Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 78%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 22°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa varierà, passando da poche nuvole a nubi sparse, con un picco di 75% di copertura alle 10:00. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 23 km/h e portando una sensazione di freschezza. L’umidità rimarrà attorno al 68%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia moderata a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno a circa 19°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 99%. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 50 km/h, rendendo le condizioni meteorologiche piuttosto instabili. Le precipitazioni si attesteranno tra 1.75 mm e 2.14 mm, con una probabilità di pioggia che si avvicinerà all’80%.

La sera porterà con sé una continuazione delle piogge, con pioggia leggera prevista fino a tarda notte. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 90%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo la serata fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Rimini nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni del pomeriggio di Martedì, dove le piogge potrebbero influenzare le attività all’aperto. Domani e dopodomani si prevede un graduale miglioramento, con temperature più elevate e minori probabilità di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Rimini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.1° perc. +16.9° Assenti 6 SO max 5.9 Libeccio 78 % 1015 hPa 3 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 5.6 SSO max 5.7 Libeccio 79 % 1014 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° Assenti 11.9 SSE max 15.6 Scirocco 79 % 1013 hPa 9 nubi sparse +20.7° perc. +20.7° Assenti 19.9 SE max 31.9 Scirocco 70 % 1011 hPa 12 nubi sparse +23.3° perc. +23.4° prob. 5 % 23.9 SSE max 43 Scirocco 68 % 1008 hPa 15 pioggia moderata +19.8° perc. +20.2° 2.14 mm 23.7 SE max 47.1 Scirocco 88 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +19.9° perc. +20.1° 0.12 mm 17.5 SSE max 24.4 Scirocco 83 % 1006 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° prob. 48 % 22.1 S max 39 Ostro 78 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:32

