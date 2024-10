Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 13 Ottobre, San Giuliano Milanese si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione delle nuvole nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di circa 13°C durante la notte a un massimo di 19°C nel pomeriggio. La presenza di umidità elevata, che si attesterà attorno all’80%, contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 91%. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque presente, portando a un clima fresco e umido.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che salirà lentamente fino a raggiungere circa 18°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento si manterrà debole, con velocità che non supereranno i 9 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente, rendendo l’aria più respirabile.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilità delle temperature, che si attesteranno tra i 18°C e i 19°C. Il cielo rimarrà coperto, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 95%. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo. Il cielo si schiarirà, portando a momenti di sereno, con temperature che scenderanno a circa 15°C. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, raggiungendo il 8%. Questo permetterà di godere di un clima più gradevole, ideale per una passeggiata all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a San Giuliano Milanese evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature fresche e umidità elevata. I prossimi giorni potrebbero portare a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le giornate più piacevoli. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° Assenti 6.4 O max 8.4 Ponente 86 % 1018 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +13° Assenti 7.8 ONO max 11.4 Maestrale 85 % 1018 hPa 6 cielo coperto +13.1° perc. +12.6° Assenti 6.9 ONO max 10.7 Maestrale 82 % 1018 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° Assenti 8.2 O max 12.6 Ponente 66 % 1019 hPa 12 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 8.9 OSO max 12.6 Libeccio 61 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19° perc. +18.7° Assenti 6.8 O max 10.9 Ponente 63 % 1017 hPa 18 nubi sparse +16.3° perc. +16° Assenti 4.4 NO max 4.6 Maestrale 77 % 1018 hPa 21 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° Assenti 3 ESE max 3.1 Scirocco 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.