Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a San Giuliano Milanese indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino al pomeriggio. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,3°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi già dalle prime ore del mattino, con una copertura nuvolosa totale e un aumento dell’umidità. Le temperature percepite rimarranno stabili, mentre il vento soffierà da est con intensità moderata.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con piogge moderate, con accumuli che raggiungeranno i 3,22mm entro le ore 08:00. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nel corso della mattinata. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4,4km/h e i 10,9km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 96%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con una graduale diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto fino alle ore 17:00, quando si passerà a nubi sparse. Le temperature massime raggiungeranno i 16,3°C, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità leggera. La probabilità di pioggia scenderà, ma non sarà del tutto assente.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature in calo. Alle ore 19:00, si registreranno 14,3°C, e il vento si calmerà ulteriormente, rendendo l’atmosfera più gradevole. La pressione atmosferica inizierà a salire, raggiungendo i 1003hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Milanese nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, si prevede un Venerdì e un Sabato con cieli sereni e temperature più fresche, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° prob. 41 % 10.9 E max 26.8 Levante 92 % 1003 hPa 3 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.4 mm 11.3 E max 25.7 Levante 95 % 1000 hPa 6 pioggia moderata +15.3° perc. +15.3° 1.09 mm 9.2 ESE max 26.8 Scirocco 94 % 999 hPa 9 pioggia moderata +15.2° perc. +15.3° 2.11 mm 4.9 SE max 16.7 Scirocco 98 % 1000 hPa 12 pioggia leggera +15.4° perc. +15.6° 0.43 mm 3.1 SSO max 11.4 Libeccio 97 % 1000 hPa 15 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° prob. 62 % 2.1 O max 6.3 Ponente 93 % 1000 hPa 18 nubi sparse +14.7° perc. +14.7° prob. 32 % 6.6 ONO max 7.7 Maestrale 94 % 1002 hPa 21 cielo sereno +13.4° perc. +13° Assenti 6.4 NO max 9.6 Maestrale 86 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:41

