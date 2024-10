Previsioni Meteo Scandicci: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 21,8°C durante il giorno. La presenza di nuvole e pioggia sarà predominante nelle prime ore, mentre nel pomeriggio si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 28 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 13%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma già a partire dalle 09:00 si prevede un aumento della copertura nuvolosa con pioggia moderata. Le temperature si alzeranno fino a 21,8°C alle 12:00, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22,2 km/h. Le precipitazioni saranno più intense, con accumuli che potranno arrivare a 1,97 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno progressivamente. A partire dalle 15:00, si assisterà a un passaggio a poche nuvole, con temperature che scenderanno a 19,4°C. Il vento si manterrà fresco, con raffiche che potranno arrivare fino a 52 km/h. La probabilità di pioggia diminuirà notevolmente, portando a un pomeriggio più asciutto.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 16,4°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi comunque attorno ai 9 km/h. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima piacevole, con una bassa probabilità di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandicci indicano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. I prossimi giorni si preannunciano variabili, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare del miglioramento previsto per il pomeriggio di Giovedì, mentre si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.9° perc. +17° prob. 4 % 10 SSE max 31 Scirocco 91 % 1005 hPa 4 nubi sparse +17.7° perc. +17.8° prob. 10 % 9.5 SSE max 29.8 Scirocco 87 % 1003 hPa 7 nubi sparse +19.7° perc. +19.9° prob. 23 % 15.8 S max 40.1 Ostro 82 % 1002 hPa 10 pioggia moderata +19.8° perc. +20.1° 1.97 mm 22.2 SSO max 45.2 Libeccio 87 % 1002 hPa 13 pioggia moderata +20.8° perc. +21° 1.47 mm 21.2 OSO max 38.3 Libeccio 79 % 1002 hPa 16 poche nuvole +18.5° perc. +18.3° prob. 72 % 15.9 OSO max 48 Libeccio 73 % 1003 hPa 19 cielo sereno +16.6° perc. +16.4° prob. 1 % 8.5 SO max 30.7 Libeccio 79 % 1005 hPa 22 poche nuvole +16.4° perc. +16.2° prob. 6 % 13 SO max 37 Libeccio 82 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:35

