Previsioni Meteo Scandicci: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore centrali, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, con una direzione prevalentemente da sud e sud-ovest, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 49% al 79%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 20,6°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 91% alle 12:00, con un cielo che passerà da nubi sparse a completamente coperto. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra 1,3 km/h e 5,4 km/h. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 57-62%.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 20,6°C e i 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà ancora significativa, con un picco del 100% alle 13:00. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo velocità fino a 10,6 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 57-58%, garantendo un clima umido ma non sgradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,2°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa costante al 100%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra 3,9 km/h e 6,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72-74%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 12 Ottobre a Scandicci evidenziano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni, mentre chi desidera un po’ di sole dovrà attendere un miglioramento nelle previsioni meteo future.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° Assenti 2.9 E max 3 Levante 81 % 1017 hPa 4 nubi sparse +15° perc. +14.6° Assenti 3.1 ENE max 4.2 Grecale 79 % 1017 hPa 7 nubi sparse +15.4° perc. +14.9° Assenti 2.3 ENE max 3.5 Grecale 74 % 1018 hPa 10 cielo coperto +18.7° perc. +18.2° Assenti 1.7 SO max 2.3 Libeccio 61 % 1019 hPa 13 cielo coperto +20.7° perc. +20.4° Assenti 6.4 O max 9.6 Ponente 58 % 1018 hPa 16 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 7.2 OSO max 14.3 Libeccio 64 % 1017 hPa 19 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° Assenti 5.1 SSO max 10.3 Libeccio 71 % 1019 hPa 22 cielo coperto +16.4° perc. +16° Assenti 3.9 S max 5.2 Ostro 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:31

