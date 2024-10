Previsioni Meteo Scandicci: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. La temperatura si manterrà attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della mattinata. La copertura nuvolosa sarà elevata, con percentuali che supereranno il 90%. Il vento, prevalentemente da sud-est, si presenterà con intensità variabile, ma non si prevedono raffiche particolarmente forti.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere fino a metà giornata. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 17°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra l’81% e l’86%. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno attorno ai 6-7 km/h. Le condizioni di cielo coperto continueranno a dominare, con una leggera probabilità di schiarite nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a nubi sparse e a qualche schiarita. La temperatura massima raggiungerà i 19°C, con una sensazione di maggiore benessere termico grazie a una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento si presenterà più debole, con intensità che non supererà i 6 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno nuovamente attorno ai 15°C. L’umidità rimarrà alta, e non si escludono brevi episodi di pioggia. La situazione del vento rimarrà stabile, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Scandicci indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a schiarite nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di qualche ora di bel tempo, mentre le piogge di oggi saranno solo un ricordo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.8° perc. +16.8° 0.17 mm 7.8 SSO max 25 Libeccio 85 % 1008 hPa 4 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° prob. 27 % 4.3 OSO max 18.4 Libeccio 82 % 1009 hPa 7 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° prob. 7 % 6 SE max 12.9 Scirocco 82 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.11 mm 4.2 ESE max 8.4 Scirocco 86 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +19° perc. +18.8° 0.15 mm 6.9 ONO max 14.8 Maestrale 71 % 1013 hPa 16 poche nuvole +18.2° perc. +18° prob. 44 % 3.2 NO max 4.3 Maestrale 72 % 1014 hPa 19 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° Assenti 1.9 SSE max 2 Scirocco 78 % 1015 hPa 22 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° Assenti 3.3 SE max 3.2 Scirocco 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:33

