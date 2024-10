Previsioni Meteo Senago: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Senago si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni del tempo indicano che la pioggia accompagnerà gli abitanti della città per gran parte della giornata, con intensità variabile. Le temperature si manterranno intorno ai +12,7°C durante la notte e raggiungeranno un massimo di +13,8°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 97%. I venti saranno generalmente deboli, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 8,1 km/h, provenienti principalmente da direzioni orientali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e moderata, con temperature che si manterranno stabili intorno ai +12,7°C. La pioggia si intensificherà a partire dalle prime ore del mattino, con un incremento della quantità di precipitazioni. La mattina sarà caratterizzata da pioggia moderata, con temperature che varieranno tra +12,8°C e +13,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 29 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ulteriore aumento dell’intensità della pioggia, con episodi di forte pioggia che porteranno a accumuli significativi. La temperatura si stabilizzerà attorno ai +13,8°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 22 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la pioggia che diventerà più leggera, ma le condizioni rimarranno comunque instabili. Le temperature si manterranno attorno ai +13,6°C, con una copertura nuvolosa che continuerà a essere totale. Le precipitazioni diminuiranno, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per Senago nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni piovose, con possibili schiarite solo a partire da mercoledì. Gli abitanti dovranno prepararsi a una settimana caratterizzata da instabilità meteorologica, con temperature che si manterranno fresche e umide. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni stradali e di adottare le necessarie precauzioni per affrontare al meglio le piogge previste.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Senago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.7° perc. +12.4° 0.22 mm 2.4 E max 4.8 Levante 94 % 1015 hPa 4 pioggia moderata +12.8° perc. +12.7° 1.84 mm 5.7 NE max 14.9 Grecale 97 % 1012 hPa 7 pioggia moderata +13° perc. +12.9° 1.61 mm 6.3 ESE max 26.5 Scirocco 97 % 1010 hPa 10 pioggia moderata +13.7° perc. +13.6° 2.66 mm 9.2 ENE max 32.3 Grecale 96 % 1007 hPa 13 forte pioggia +13.7° perc. +13.6° 8.05 mm 1.7 N max 19 Tramontana 98 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +13.6° perc. +13.6° 0.58 mm 4.2 S max 12.5 Ostro 97 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +13.5° perc. +13.5° 0.89 mm 2.4 SSE max 8.1 Scirocco 98 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +13.6° perc. +13.6° 0.16 mm 3.4 SO max 7.3 Libeccio 97 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:45

