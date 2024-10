Previsioni Meteo Sesto Fiorentino: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sesto Fiorentino di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. La presenza di nuvole e piogge leggere accompagnerà gran parte della giornata, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. La temperatura massima raggiungerà i 21,7°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con il cielo che si presenterà per lo più coperto, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con piogge leggere e cielo completamente coperto. La temperatura si manterrà attorno ai 17°C, con un’umidità elevata che si aggirerà intorno al 95%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 6,1 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con possibilità di piogge leggere. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 20,7°C entro le ore 11:00. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con intensità che non supererà i 4,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 76%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si farà più intensa, con piogge moderate che si registreranno dalle 13:00 fino alle 16:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che si attesteranno intorno al 59%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 4,9 km/h.

La sera porterà un lieve miglioramento, con la possibilità di schiarite e la diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno a 16,9°C e l’umidità si manterrà alta, intorno al 93%. Le piogge leggere potrebbero ripresentarsi, ma in misura ridotta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sesto Fiorentino nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibili schiarite e un graduale abbassamento delle temperature. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. La settimana si concluderà con un clima più fresco e asciutto, favorendo un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Sesto Fiorentino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +17.2° prob. 42 % 3.9 NE max 5 Grecale 94 % 1026 hPa 4 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.17 mm 3.9 NE max 4.7 Grecale 94 % 1026 hPa 7 cielo coperto +17.4° perc. +17.6° prob. 14 % 4.4 NE max 5.3 Grecale 93 % 1027 hPa 10 cielo coperto +19.7° perc. +19.9° prob. 43 % 4.2 NE max 6.4 Grecale 81 % 1027 hPa 13 pioggia moderata +21.7° perc. +21.8° 1.22 mm 2.7 E max 3.8 Levante 71 % 1025 hPa 16 pioggia moderata +19° perc. +19.1° 1.05 mm 3.3 NE max 3.6 Grecale 85 % 1024 hPa 19 nubi sparse +17° perc. +17.2° prob. 42 % 5.9 NE max 6.9 Grecale 93 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +16.7° perc. +16.9° 0.22 mm 4.2 ENE max 5.1 Grecale 93 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:12

