Previsioni Meteo Torino: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Torino si presenterà con un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata nuvoloso e una progressiva apertura verso il sereno nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 20°C durante le ore centrali della giornata, con un calo previsto nelle ore serali. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, sebbene ci saranno momenti di pioggia leggera nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo valori attorno all’87%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1028 hPa. Con il passare delle ore, la mattina continuerà a mostrare un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno da 15,4°C a 19,3°C. La copertura nuvolosa si ridurrà leggermente, ma non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il clima cambierà notevolmente: il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 20,4°C intorno alle 13:00 e 14:00, con una leggera probabilità di pioggia leggera verso le 15:00. Tuttavia, le precipitazioni saranno minime e non influenzeranno significativamente la giornata. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ritorno di nubi sparse e a un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Le probabilità di pioggia aumenteranno leggermente, ma non si prevedono eventi meteorologici rilevanti. La pressione atmosferica rimarrà stabile, favorendo un clima complessivamente tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torino nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 20°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.1° perc. +16° prob. 7 % 1.5 NO max 1.7 Maestrale 85 % 1029 hPa 3 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° Assenti 1 SO max 1.4 Libeccio 87 % 1028 hPa 6 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° Assenti 2.3 O max 2.2 Ponente 89 % 1028 hPa 9 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° Assenti 2.1 SSE max 2.1 Scirocco 81 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20° perc. +19.9° Assenti 3.6 E max 2.8 Levante 70 % 1027 hPa 15 pioggia leggera +20.1° perc. +20° 0.12 mm 3.4 ESE max 4.2 Scirocco 69 % 1026 hPa 18 cielo sereno +16.7° perc. +16.6° prob. 39 % 2.6 ENE max 4 Grecale 83 % 1028 hPa 21 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° prob. 32 % 3 NNO max 2.9 Maestrale 88 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:58 e tramonta alle ore 18:27

