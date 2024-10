Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Trapani indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 21,6°C, con una leggera brezza proveniente da sud. Con il passare delle ore, le condizioni meteo evolveranno, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a possibili precipitazioni nel pomeriggio.

Nella mattina, Trapani si sveglierà con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 27°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 48,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 58%, rendendo l’aria piuttosto fresca e gradevole. A partire dalle 11:00, la copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, portando a un cielo completamente coperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge, inizialmente leggere e poi moderate. Le temperature scenderanno a un massimo di 24,9°C alle 15:00, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 89%. Le precipitazioni saranno accompagnate da un vento che si attenuerà, ma che continuerà a mantenere una certa intensità. Si prevede che la pioggia possa accumularsi, con valori che potrebbero arrivare fino a 1,15 mm.

La sera porterà un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e il vento si presenterà più leggero, con raffiche che non supereranno i 14 km/h. Non si prevedono ulteriori precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un miglioramento atteso solo nel fine settimana. Domani, si assisterà a un parziale miglioramento, mentre dopodomani le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, portando a cieli più sereni e temperature più elevate. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.4° perc. +22° Assenti 18 SSE max 26 Scirocco 92 % 1009 hPa 4 poche nuvole +21.5° perc. +22° Assenti 22.5 SSE max 34.6 Scirocco 89 % 1008 hPa 7 cielo coperto +24° perc. +24.4° Assenti 24.3 SSE max 40.3 Scirocco 74 % 1007 hPa 10 nubi sparse +27° perc. +27.9° Assenti 38.5 SSE max 48.1 Scirocco 58 % 1007 hPa 13 cielo coperto +26.7° perc. +28.2° Assenti 35.8 S max 44.8 Ostro 68 % 1005 hPa 16 pioggia moderata +23.9° perc. +24.6° 1.15 mm 17.5 SSO max 20.2 Libeccio 86 % 1005 hPa 19 cielo coperto +23.9° perc. +24.5° prob. 30 % 9.1 O max 14.1 Ponente 82 % 1007 hPa 22 cielo coperto +22.8° perc. +23.3° prob. 10 % 19.8 O max 24 Ponente 83 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:45

