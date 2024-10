Previsioni Meteo Trapani: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Trapani indicano un Sabato 19 Ottobre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre nel corso della mattina il tempo si presenterà variabile, con la possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento temporaneo, con nubi sparse e occasionali piogge. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, senza precipitazioni significative.

Durante la notte, Trapani sarà avvolta da piogge moderate, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,9°C, con una temperatura percepita di 21,1°C. La velocità del vento sarà di circa 18,8 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 35,4 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’81%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1013 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si attesterà intorno ai 18,4°C, con una temperatura percepita di 18,6°C. Il vento si presenterà più debole, con una velocità di 13,5 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con un’umidità che si manterrà attorno all’85%.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento temporaneo, con nubi sparse e occasionali piogge leggere. Le temperature saliranno fino a 20°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 12,8 km/h, proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1012 hPa.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 19,5°C. Il vento si presenterà più leggero, con una velocità di circa 6,9 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 77%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni indicano un’ulteriore instabilità, con possibilità di piogge alternate a momenti di cielo coperto. Domani, si prevede un miglioramento, ma le condizioni meteo rimarranno variabili. Dopodomani, le temperature potrebbero stabilizzarsi, con un aumento della probabilità di sole. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +19.6° perc. +19.9° 2.68 mm 19.4 O max 25.2 Ponente 88 % 1013 hPa 4 pioggia moderata +18° perc. +18° 2.29 mm 16 NNE max 27.1 Grecale 86 % 1012 hPa 7 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 77 % 13.5 N max 15.9 Tramontana 85 % 1013 hPa 10 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° prob. 30 % 12.6 NNO max 15.1 Maestrale 77 % 1013 hPa 13 nubi sparse +20° perc. +20° Assenti 12.8 NO max 14.9 Maestrale 75 % 1012 hPa 16 nubi sparse +19.9° perc. +19.9° prob. 14 % 12.8 NO max 14.8 Maestrale 75 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° prob. 30 % 6.9 NNO max 8.1 Maestrale 77 % 1013 hPa 22 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° prob. 34 % 12.3 N max 14.4 Tramontana 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.