Previsioni Meteo Trezzano sul Naviglio: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre a Trezzano sul Naviglio si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una leggera oscillazione delle temperature. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mantenendo una temperatura intorno ai 17°C. Con l’avanzare della mattina, le nuvole continueranno a dominare il cielo, ma si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Tuttavia, nel corso della sera, le nuvole torneranno a coprire il cielo, riportando le temperature a valori simili a quelli della notte.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Trezzano sul Naviglio sperimenterà un cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,5 km/h e 4,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali e sud-occidentali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, creando una sensazione di calore percepita leggermente superiore.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 16,2°C a 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà massima, raggiungendo il 100%. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 73%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 20,7°C intorno alle 14:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 3,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 66%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo temperature intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà ancora leggera, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 84%. Le condizioni di meteo nuvoloso si protrarranno fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trezzano sul Naviglio indicano un’alternanza tra schiarite e nuvole. Mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature più elevate e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno può riservare sorprese in termini di condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 2.6 ENE max 3 Grecale 80 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° Assenti 2.7 SO max 3.1 Libeccio 83 % 1027 hPa 6 cielo coperto +16.2° perc. +16.1° Assenti 3.5 SO max 4.7 Libeccio 85 % 1027 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 2.3 O max 3.4 Ponente 81 % 1028 hPa 12 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 3.9 ONO max 4.2 Maestrale 69 % 1027 hPa 15 cielo sereno +20.4° perc. +20.3° prob. 8 % 3.1 SO max 3 Libeccio 67 % 1026 hPa 18 poche nuvole +18° perc. +17.9° prob. 12 % 0.6 OSO max 2.8 Libeccio 79 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° Assenti 3.9 NE max 4 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:53 e tramonta alle ore 18:21

