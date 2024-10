Previsioni Meteo Venezia: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Venezia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,5°C e i 19,2°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 77%. I venti saranno leggeri, prevalentemente da Nord e Sud, con velocità che non supereranno i 9,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% a partire dall’1:00, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 92%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 8,7 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà tra il 60% e il 89%, mentre l’umidità inizierà a scendere leggermente. I venti rimarranno leggeri, con velocità che varieranno tra 3,9 km/h e 7,6 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo diventerà più nuvoloso, con cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 97%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 76%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 6,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che rimarrà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 16,5°C a mezzanotte. L’umidità si attesterà attorno all’81%, e i venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 2,8 km/h e 5,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Venezia indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, e l’assenza di precipitazioni renderà possibile godere della bellezza della città, anche se con un cielo prevalentemente grigio. Si consiglia di tenere a mente queste condizioni per pianificare eventuali attività all’aperto nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° Assenti 8.8 N max 9.4 Tramontana 92 % 1020 hPa 5 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 8 NNE max 8.3 Grecale 90 % 1020 hPa 8 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 7 N max 7 Tramontana 80 % 1021 hPa 11 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 0.9 NNE max 2.9 Grecale 69 % 1021 hPa 14 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° Assenti 4.6 S max 4 Ostro 68 % 1020 hPa 17 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 2.8 SSE max 4.4 Scirocco 77 % 1020 hPa 20 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 3.4 N max 3.6 Tramontana 78 % 1021 hPa 23 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 8.3 NNE max 8.9 Grecale 81 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:20

