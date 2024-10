Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Vibo Valentia si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15,1°C durante la notte a un massimo di 22°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un cielo sereno che dominerà gran parte della giornata, mentre le brezze leggere garantiranno un certo comfort termico.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, raggiungendo un massimo dell’86% verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 2,2 km/h e 3,4 km/h, proveniente principalmente da Est-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,4°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo sereno già a partire dalle 13:00, quando la temperatura toccherà i 21,9°C. Le brezze da Nord Ovest garantiranno un clima gradevole, con una velocità del vento che varierà tra 4,1 km/h e 8,4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, favorendo un’ottima esposizione al sole. L’umidità si attesterà attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile. Le condizioni di serenità si protrarranno fino alla sera, quando si assisterà a un lieve aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Anche se potrebbero verificarsi alcune nubi sparse, non si prevedono eventi meteorologici significativi. Pertanto, gli abitanti e i visitatori potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.4° perc. +14.8° Assenti 3.2 SE max 4 Scirocco 71 % 1019 hPa 3 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 3.4 ESE max 4.4 Scirocco 70 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.3° perc. +15.7° Assenti 4.1 ESE max 4.5 Scirocco 65 % 1020 hPa 9 nubi sparse +21.3° perc. +20.7° Assenti 4.5 NO max 3.7 Maestrale 48 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +21.5° Assenti 7.8 NO max 7.3 Maestrale 50 % 1019 hPa 15 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 5.4 NNO max 5.9 Maestrale 55 % 1019 hPa 18 cielo sereno +17.8° perc. +17.4° Assenti 4 ESE max 4.3 Scirocco 67 % 1019 hPa 21 nubi sparse +17.6° perc. +17.1° Assenti 4.9 SE max 4.9 Scirocco 62 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:13

