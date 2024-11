Meteo Abbiategrasso, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 9 Novembre a Abbiategrasso indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo. La temperatura massima si attesterà intorno ai 13,5°C, mentre la minima si aggirerà attorno ai 10,9°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest, con una velocità che varierà tra i 3 km/h e i 9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo coperto possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a 11,0°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 77%, e i venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 3 km/h. Non si registreranno precipitazioni, permettendo una certa stabilità atmosferica.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da 11,5°C a 12,9°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che si attesterà attorno al 99%. I venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 9 km/h, ma senza raffiche significative. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 69-80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,5°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa inizierà a mostrare qualche apertura, ma rimarrà comunque alta, con valori che si aggireranno tra il 94% e il 98%. Anche in questo intervallo, i venti saranno leggeri, mantenendosi tra i 5 km/h e i 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, contribuendo a una giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10,9°C. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’83%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 5 km/h. Anche in questo caso, non si registreranno piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Abbiategrasso nei prossimi giorni indicano una stabilità atmosferica con temperature miti, ma con un cielo che rimarrà prevalentemente coperto. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo dovrebbero mantenersi simili anche nei giorni successivi, con un’assenza di precipitazioni e temperature che si manterranno su valori gradevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Abbiategrasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.9° perc. +11.1° prob. 12 % 4.6 OSO max 6.6 Libeccio 75 % 1029 hPa 4 cielo coperto +11.7° perc. +11° prob. 20 % 5.9 O max 9.8 Ponente 77 % 1028 hPa 7 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° prob. 25 % 9 ONO max 16.1 Maestrale 80 % 1028 hPa 10 cielo coperto +12.9° perc. +12° prob. 21 % 5.1 ONO max 8.6 Maestrale 69 % 1027 hPa 13 cielo coperto +13.5° perc. +12.7° Assenti 7.3 OSO max 8.6 Libeccio 68 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° Assenti 6.6 O max 9 Ponente 73 % 1025 hPa 19 cielo coperto +11.8° perc. +11° Assenti 5 OSO max 6.5 Libeccio 75 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11° perc. +10.2° Assenti 3.3 OSO max 3.6 Libeccio 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:57

