Meteo Bollate, le previsioni per domani domenica 10 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Bollate indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +11°C. La copertura nuvolosa sarà totale, ma non si prevedono precipitazioni. La mattina porterà un graduale miglioramento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a +12,8°C.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno un massimo di +15,8°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da sud-est. La sera si presenterà con condizioni di cielo sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai +11°C.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra +10,2°C e +11,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma senza precipitazioni. La mattina inizierà con nubi sparse, ma già a partire dalle ore centrali della giornata, il cielo si schiarirà, permettendo ai raggi del sole di riscaldare l’aria. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori rispetto a quelle reali, ma comunque gradevoli.

Nel pomeriggio, il cielo sereno favorirà un clima piacevole, con temperature che toccheranno il picco di +15,8°C. La brezza leggera contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca e vivibile. La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che scenderanno lentamente, mantenendo un clima mite.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bollate mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Bollate

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.1° perc. +10.1° Assenti 2.6 ONO max 3.2 Maestrale 71 % 1023 hPa 4 cielo coperto +10.6° perc. +9.6° Assenti 1.4 ONO max 2.7 Maestrale 68 % 1023 hPa 7 nubi sparse +10.3° perc. +9.2° Assenti 0.6 NO max 1.6 Maestrale 68 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.9° perc. +12.7° Assenti 2.1 SSE max 1.8 Scirocco 52 % 1023 hPa 13 poche nuvole +15.7° perc. +14.6° Assenti 3.5 SE max 3.7 Scirocco 48 % 1021 hPa 16 cielo sereno +14° perc. +13° Assenti 4.1 SE max 5.2 Scirocco 59 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.5° perc. +11.6° Assenti 4.8 ENE max 7.2 Grecale 68 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11.5° perc. +10.5° Assenti 4.9 ENE max 8.2 Grecale 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:55

