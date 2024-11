Meteo Caltanissetta, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà limitata, con nubi sparse nel pomeriggio, mentre la notte e la mattina si presenteranno con cielo sereno. Le temperature percepite varieranno, ma si attesteranno su valori confortevoli, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si aggireranno intorno ai 7°C, con cielo sereno e un’umidità che si manterrà alta, attorno all’85%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord e Nord Est, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h. Questo clima sereno favorirà un riposo tranquillo.

Nella mattina, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 10°C intorno alle 08:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le prime ore del giorno. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 67%. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno a caratterizzare la mattinata, rendendo ideale il momento per passeggiate o attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno, ma senza precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 15°C, con un’intensificazione della brezza, che potrà raggiungere i 10 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 60%, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con cielo che si schiarirà nuovamente. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 9°C entro le 20:00. La velocità del vento si manterrà bassa, contribuendo a un clima tranquillo e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta di Lunedì 25 Novembre si presenteranno nel complesso favorevoli, con un inizio di settimana caratterizzato da temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima ideale per attività all’aperto, mentre le temperature si manterranno su valori gradevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 3.3 N max 3.6 Tramontana 87 % 1032 hPa 5 cielo sereno +6.5° perc. +6.5° Assenti 3.6 N max 3.6 Tramontana 86 % 1031 hPa 8 cielo sereno +10.4° perc. +9.3° Assenti 1.8 N max 2.4 Tramontana 67 % 1030 hPa 11 cielo sereno +14.8° perc. +13.8° Assenti 5.6 OSO max 7.2 Libeccio 53 % 1028 hPa 14 nubi sparse +15.9° perc. +14.9° Assenti 8.1 OSO max 8.8 Libeccio 52 % 1026 hPa 17 nubi sparse +10.6° perc. +10° Assenti 5.4 SSO max 5.7 Libeccio 84 % 1026 hPa 20 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 1.2 E max 1.4 Levante 90 % 1027 hPa 23 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° Assenti 2 NNE max 2.2 Grecale 92 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:46

