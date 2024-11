Meteo Cernusco sul Naviglio, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio di Venerdì 22 Novembre si presenteranno caratterizzate da condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature che varieranno nel corso della giornata. I dati indicano un inizio di giornata fresco, ma con un progressivo riscaldamento che porterà a temperature più miti nel pomeriggio. La presenza di venti moderati contribuirà a mantenere l’aria frizzante, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 3,7°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà nel corso delle ore. La mattina si aprirà con cieli sereni e una temperatura che salirà fino a 9,9°C entro mezzogiorno. I venti, provenienti prevalentemente da Nord-Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo i 19,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 22%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 10°C, mantenendo cieli sereni e senza precipitazioni. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, rendendo l’aria frizzante e gradevole. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1006 hPa, contribuendo a una stabilità meteorologica.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 4,5°C. I cieli rimarranno sereni, con venti che si attenueranno leggermente, mantenendo comunque una brezza vivace. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cernusco sul Naviglio indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni termiche. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +3.2° perc. +0.1° Assenti 11.7 O max 22.1 Ponente 77 % 994 hPa 4 nubi sparse +2.6° perc. -1.6° Assenti 17.3 OSO max 37.3 Libeccio 71 % 997 hPa 7 cielo sereno +3.9° perc. +0.4° Assenti 14.5 NO max 43.1 Maestrale 56 % 1001 hPa 10 cielo sereno +8.3° perc. +5.4° Assenti 18.6 NNO max 39.6 Maestrale 32 % 1004 hPa 13 cielo sereno +10° perc. +7.7° Assenti 13.7 NNO max 25.5 Maestrale 22 % 1006 hPa 16 cielo sereno +7.3° perc. +5.2° Assenti 11.2 ONO max 23.5 Maestrale 29 % 1010 hPa 19 cielo sereno +5.1° perc. +2.5° Assenti 11.3 NO max 23.9 Maestrale 38 % 1014 hPa 22 cielo sereno +3.8° perc. +1.3° Assenti 9.7 NO max 21 Maestrale 36 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:44

